Nafissatou Thiam (BEL) wird an der Hallen-EM in Istanbul Europameisterin im Fünfkampf und stellt dabei einen Weltrekord auf.

Jakob Ingebrigtsen (NOR) verteidigt seinen Titel über 1500 m.

Die Deutschen Hanna Klein und Konstanze Klosterhalfen feiern über 3000 m einen Doppelsieg.

Fünfkampf Frauen

Die Belgierin Nafissatou Thiam entschied einen hochklassigen Fünfkampf für sich. Die zweifache Siebenkampf-Olympiasiegerin holte 5055 Punkte, 42 Punkte mehr als die Ukrainerin Nataliya Dobrinska bei ihrem Rekord vor 11 Jahren. Auch die zweitklassierte Polin Adrianna Sulek übertraf mit 5014 Punkten noch die alte Bestleistung. Bronze ging mit Noor Vidts an eine weitere Belgierin.

00:54 Video Thiam: «Nach Hürdensprint wusste ich, dass ich in Form bin» (frz.) Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

1500 m Männer

Wie vor zwei Jahren im polnischen Torun holte Jakob Ingebrigtsen Gold. Der 22-jährige Norweger kontrollierte das Rennen von der Spitze aus, hielt im Finish auch den hartnäckigen Briten Neil Gourley in Schach und siegte in der EM-Rekordzeit von 3:33,95 Minuten. Ingebrigtsen wird auch über 3000 m antreten, wo er ebenfalls Titelverteidiger ist. Bereits vor vier Jahren hatte er zwei Medaillen geholt (Gold über 3000 m und Silber über 1500 m).

01:08 Video Ingebrigtsen wehrt Gourleys Angriff ab Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

3000 m Frauen

Die deutschen Athletinnen feierten einen Doppelsieg – allerdings in unerwarteter Reihenfolge: Hanna Klein überspurtete auf der Schlussrunde die favorisierte Konstanze Klosterhalfen und erzielte in 8:35,87 Minuten eine persönliche Bestleistung. Bronze ging mit Respektabstand an Melissa Courtney-Bryant (GBR).

00:51 Video Klein mit grossem Schlussspurt Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Dreisprung Männer

Olympiasieger und Weltmeister Pedro Pichardo holte in überlegener Maier seinen 2. Indoor-EM-Titel. Der einst für Kuba startende Portugiese sprang mit 17,60 m so weit wie noch niemand in diesem Jahr. Nikolaos Andrikopoulos (GRE/16,58 m) und Max Heb (GER/16,57 m) blieben Silber und Bronze.

00:48 Video Pichardo mit Jahres-Weltbestleistung Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Kugelstossen Männer

Der Italiener Zane Weir stiess die Kugel erstmals in seiner Karriere über 22 Meter, stellte mit 22,06 m Landesrekord auf und holte Gold. Die weiteren Medaillen gingen an Tomas Stanek (CZE/21,90 m) und Roman Kokoschko, der mit 21,84 ukrainischen Rekord stiess. Der mit einer Saisonbestleistung von 21,93 m angereiste Bob Bertemes (LUX) wurde nur 5. (21,00 m).

00:45 Video Zane Weir übertrifft 22-Meter-Marke Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Kugelstossen Frauen

Die Portugiesin Auriol Dongmo sicherte sich mit der europäischen Jahres-Bestleistung von 19,76 m die Goldmedaille. Silber ging an die Deutsche Sara Gambetta (18,83 m), Bronze an die Schwedin Fanny Roos (18,42 m).