Am 1. Tag der Leichtathletik-Hallen-WM im chinesischen Nanjing zieht Audrey Werro über 800 m in den Halbfinal ein.

Dorthin schaffen es auch 400-m-Läufer Lionel Spitz und Sprinter William Reais.

Rachel Pellaud (800 m) bleibt derweil im Vorlauf hängen.

Die Schweizer 800-Meter-Läuferin Audrey Werro scheint die Enttäuschung nach dem Sturz im Hallen-EM-Final gut verdaut zu haben. 12 Tage später lief die 20-Jährige an den Indoor-Weltmeisterschaften in Nanjing (CHN) nämlich in den Halbfinal. Werro wurde in ihrem Vorlauf in 2:04,91 Minuten hinter der Äthiopierin Tsige Duguma souverän 2. Insgesamt lief sie die 15.-schnellste Zeit aller Läuferinnen.

Rachel Pellaud, die wie Werro über 800 m im Einsatz stand, verpasste den Halbfinal hingegen um fast 3 Sekunden. Die 30-Jährige wurde in ihrem Vorlauf in 2:06,24 Minuten 6. Von 24 gestarteten Athletinnen klassierte sich Pellaud auf dem 21. Rang.

Spitz überrascht

Mit Lionel Spitz schaffte es in der 1. Session der Hallen-WM neben Werro auch ein männlicher Vertreter der Schweizer Delegation in den Halbfinal. Und das überraschend. Der 24-jährige Zürcher, der an der EM im Vorlauf noch deutlich gescheitert war, wurde in seinem Heat hinter dem Brasilianer Matheus Lima in 46,79 Sekunden 2. Insgesamt lief er die 13.-schnellste Zeit.

Auch William Reais qualifizierte sich für den Halbfinal. In einem äusserst engen Vorlauf über 60 m, in dem die schnellsten 4 Läufer nur Tausendstel voneinander getrennt waren, sprintete der Bündner in 6,70 Sekunden auf den 2. Rang.

So geht es weiter

Die Abendsession des 1. Wettkampftags an der Hallen-WM in China können Sie ab 11:30 Uhr live bei SRF mitverfolgen. Neben den Halbfinals von Spitz (13:54 Uhr) und Reais (ab 13:03 Uhr) greift auch Joceline Wind über 1500 m in die WM ein.

Hallen-WM in Nanjing (CHN)