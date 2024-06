Die Bernerin verpasst an der Leichtathletik-EM in Rom über 100 m einen Exploit und muss mit Platz 8 vorliebnehmen.

Vor 2 Jahren in München hatten noch wenige Tausendstel gegen Mujinga Kambundji gesprochen, in Rom waren es nun einige Hundertstel: In 11,15 Sekunden musste sie sich im Final über 100 m der gesamten Konkurrenz geschlagen geben und wurde Achte. Siegerin Dina Asher-Smith (GBR) lief in 10,99 s 16 Hundertstel schneller als die Bernerin.

Bei der letzten EM hatte Kambundji noch Silber gewonnen, hauchdünn hinter der Deutschen Gina Lückenkemper. Die Titelverteidigerin musste heuer mit Platz 5 vorliebnehmen. Silber ging an die Polin Ewa Swoboda, Bronze holte die Einheimische Zaynab Dosso.

«Knopf hat sich gelöst»

Die 31-jährige Kambundji wertet ihren Wettkampf trotzdem als Erfolg: Vor der EM lag ihre Saisonbestleistung «nur» bei 11,22 s, diese verbesserte sie bereits im Halbfinal auf 11,09. «Ich bin froh, hat sich der Knopf gelöst», meinte sie im Anschluss zufrieden.

Der Final hatte für Kambundji bereits schlecht begonnen: In einem ersten Versuch war sie zu früh gestartet und mit einer gelben Karte verwarnt worden.

Kora und Frey genau gleich schnell

Sozusagen im Gleichschritt bereits im Halbfinal hängengeblieben waren die weiteren beiden Schweizerinnen im Feld. Sowohl Salomé Kora als auch Géraldine Frey liefen in ihren jeweiligen Heats in 11,29 Sekunden auf den 6. Platz.

Vor allem für die St. Gallerin Kora ist die Zeit eine leise Enttäuschung: In Basel vor 3 Wochen hatte sie in 11,12 s noch ihre persönliche Bestzeit egalisiert. «Ich bin sehr unzufrieden und kann es mir nicht erklären. Ich habe einfach meine Knie nicht in die Höhe gebracht», sagte sie im Anschluss.

Die Zugerin Frey hatte sich über die Vorläufe für den Halbfinal qualifiziert und kann mit ihrem Auftritt zufrieden sein. «Ich kann viel von diesem Lauf mitnehmen», resümierte sie.