Simon Ehammer zeigt mit einer Jahres-Weltbestleistung von 8,41 m, dass EM-Gold im Weitsprung nur über ihn führen wird.

Siebenkämpferin Annik Kälin liegt nach zwei Disziplinen auf Rang 10.

Die weiteren Schweizerinnen und Schweizer in der Qualifikation verpassen den Einzug in die nächste Runde.

Weitsprung: Ehammer schockt die Konkurrenz

Das ist eine Ansage von Simon Ehammer: Der Appenzeller, der in Rom nur im Weitsprung antritt und auf den Zehnkampf verzichtet, erledigte die Qualifikation in einem Versuch – und was für einer das war: Der 24-Jährige sprang auf 8,41 m. Das bedeutet Jahres-Weltbestleistung und ist nur 4 cm kürzer als bei seinem Schweizer Rekord aus dem Jahr 2022. Der zweitbeste Qualifikant, der Brite Jacob Fincham-Dukes, büsste 23 cm auf den WM-Bronzegewinner von 2022 ein. Der Final findet am Samstagabend ab 20:06 Uhr statt.

Siebenkampf: Kälin mit solidem Start

Annik Kälin ist ordentlich in den EM-Siebenkampf gestartet. Die Bronzegewinnerin von 2022 absolvierte die 100 m Hürden als Schnellste aller Athletinnen in 13,14 Sekunden. Nur vor drei Wochen in Götzis war die 24-Jährige je schneller gelaufen (12,97). Hätte sie nicht an einer Hürde angeschlagen, wäre sogar noch eine bessere Zeit drin gelegen. Im Hochsprung verbesserte sie ihre Saisonbestleistung um 3 cm auf 1,71 m. Ihre persönliche Bestleistung (1,81 m) blieb wegen ihrer Kniebeschwerden in den letzten Wochen ausser Reichweite. In der Gesamtabrechnung ergibt dies nach ihrer «Zitterdisziplin» den 10. Zwischenrang mit 1970 Punkten. Es führt Nafissatou Thiam (BEL/2186).

Die weiteren Schweizer:innen in den Vorläufen:

Mathieu Jaquet verpasst den Halbfinal-Einzug über 110 m Hürden in 14,00 Sekunden.

1500-m-Läuferin Joceline Wind beendet ihren Vorlauf in 4:15,06 Minuten auf Rang 13, was nicht für den Finaleinzug reicht.

EM-Debütantin Miryam Mazenauer stösst die Kugel auf 16,69 m. Die Qualifikationsweite lag bei 18 Metern.

800-m-Läufer Ramon Wipfli greift in der letzten Kurve an, kommt aber nicht an der Konkurrenz vorbei und verpasst als 6. seines Vorlaufs in 1:47,37 Minuten die Halbfinal-Qualifikation um eine knappe Sekunde.

greift in der letzten Kurve an, kommt aber nicht an der Konkurrenz vorbei und verpasst als 6. seines Vorlaufs in 1:47,37 Minuten die Halbfinal-Qualifikation um eine knappe Sekunde. Die beiden Schweizer Starterinnen über 3000 m Steeple, Chiara Scherrer und Shirley Lang, beenden ihr Rennen nicht. Scherrer wird durchgereicht und gibt in der zweitletzten Runde auf. Lang wirft nach einem Zwischenfall am Wassergraben nach rund 2000 m das Handtuch.