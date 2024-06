Siebenkämpferin Annik Kälin liegt nach drei Disziplinen auf dem 7. Zwischenrang.

Simon Ehammer zeigt mit einer Jahres-Weltbestleistung von 8,41 m, dass EM-Gold im Weitsprung nur über ihn führen wird.

Die weiteren Schweizerinnen und Schweizer in der Qualifikation verpassen den Einzug in die nächste Runde.

Siebenkampf: Kälin mit der Kugel klar unter 14 m

Annik Kälin belegt im EM-Siebenkampf nach 3 von 7 Disziplinen den 7. Zwischenrang. Die Bronzegewinnerin von 2022 startete über 100 m Hürden stark in den Wettkampf und lief in 13,14 Sekunden die schnellste Zeit aller Athletinnen. Im Hochsprung musste sie sich mit 1,71 m begnügen. Ihre persönliche Bestleistung (1,81 m) blieb wegen ihrer Kniebeschwerden in den letzten Wochen wenig überraschend ausser Reichweite. Mit der Kugel konnte Kälin ihre Leistung von Götzis, als sie vor 3 Wochen 14,33 m erreichte, nicht bestätigen. Die 24-Jährige liess sich 13,61 m aus dem 2. Versuch notieren – bedingt auch durch leichte Rückenprobleme. In Führung liegt Nafissatou Thiam (BEL) mit 3051 Punkten. Kälin hat 2738 Punkte auf dem Konto. Der 1. Tag wird mit dem 200-m-Lauf (ab 20:45 Uhr) abgeschlossen.

Weitsprung: Ehammer schockt die Konkurrenz

Das ist eine Ansage von Simon Ehammer: Der Appenzeller, der in Rom nur im Weitsprung antritt und auf den Zehnkampf verzichtet, erledigte die Qualifikation in einem Versuch – und was für einer das war: Der 24-Jährige sprang auf 8,41 m. Das bedeutet Jahres-Weltbestleistung und ist nur 4 cm kürzer als bei seinem Schweizer Rekord aus dem Jahr 2022. Der zweitbeste Qualifikant, der Brite Jacob Fincham-Dukes, büsste 23 cm auf den WM-Bronzegewinner von 2022 ein. Der Final findet am Samstagabend ab 20:06 Uhr statt.

Die weiteren Schweizer:innen in den Vorläufen:

Mathieu Jaquet verpasst den Halbfinal-Einzug über 110 m Hürden in 14,00 Sekunden.

verpasst den Halbfinal-Einzug über 110 m Hürden in 14,00 Sekunden. 1500-m-Läuferin Joceline Wind beendet ihren Vorlauf in 4:15,06 Minuten auf Rang 13, was nicht für den Finaleinzug reicht.

beendet ihren Vorlauf in 4:15,06 Minuten auf Rang 13, was nicht für den Finaleinzug reicht. EM-Debütantin Miryam Mazenauer stösst die Kugel auf 16,69 m. Die Qualifikationsweite lag bei 18 Metern.

stösst die Kugel auf 16,69 m. Die Qualifikationsweite lag bei 18 Metern. 800-m-Läufer Ramon Wipfli greift in der letzten Kurve an, kommt aber nicht an der Konkurrenz vorbei und verpasst als 6. seines Vorlaufs in 1:47,37 Minuten die Halbfinal-Qualifikation um eine knappe Sekunde.

greift in der letzten Kurve an, kommt aber nicht an der Konkurrenz vorbei und verpasst als 6. seines Vorlaufs in 1:47,37 Minuten die Halbfinal-Qualifikation um eine knappe Sekunde. Die beiden Schweizer Starterinnen über 3000 m Steeple, Chiara Scherrer und Shirley Lang, beenden ihr Rennen nicht. Scherrer wird durchgereicht und gibt in der zweitletzten Runde auf. Lang wirft nach einem Zwischenfall am Wassergraben nach rund 2000 m das Handtuch.