Schweizer Trio in den Halbfinals – Brand im Hundertstelpech

200-m-Läufer Felix Svensson zieht souverän in die Halbfinals ein.

Yasmin Giger dreht über 400 m Hürden auf und steht ebenfalls in der 2. Runde.

Bei den Männern kommt in derselben Disziplin Julien Bonvin weiter. Dany Brand fehlt eine Hundertstelsekunde.

200 m Männer: Svensson Tagesbester

Das Halbfinalfeld über 200 m wächst auf ein Schweizer Trio an. Der 26-jährige Felix Svensson gewann seinen Vorlauf dank einer starken Zielgeraden. Der gebürtige Schwede querte die Ziellinie nach 20,52 Sekunden und stellte damit trotz Gegenwindes die beste Zeit aller Vorläufer auf. William Reais und Timothé Mumenthaler sind für die Halbfinals vorqualifiziert.

400 m Hürden Frauen: Giger mit starkem Endspurt

Yasmin Giger ist problemlos in den Halbfinal über 400 m Hürden eingezogen. Die Ostschweizerin zeigte im Vorlauf einen formidablen Endspurt und kam mit 55,33 Sekunden ihrer persönlichen Bestzeit nahe (55,25). Die Schaffhauserin Annina Fahr blieb hingegen mit 56,59 Sekunden hängen.

Schliessen 01:09 Video Die 400 m Hürden von Yasmin Giger Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:51 Video Giger: «Freude auf einer Skala von 1 bis 10? 120!» Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 01:07 Video Die 400 m Hürden von Annina Fahr Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden. 02:00 Video Fahr: «Hätte hinten raus einen saubereren Lauf zeigen müssen» Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

400 m Hürden Männer: Bonvin weiter, Brand out

Langhürdler Julien Bonvin ist mit der fünftbesten Vorlaufzeit in die Halbfinals eingezogen. Der Romand stellte in 49,41 Sekunden eine persönliche Saisonbestzeit auf. Grosses Pech hatte Dany Brand. Der Zürcher Oberländer lief 49,99 Sekunden, verpasste die Qualifikation für die nächste Runde aber um eine Hundertstelsekunde und zeigte sich bitter enttäuscht. Der ebenfalls für die EM selektionierte Nahom Yirga hatte wegen Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur auf einen Start in Rom verzichten müssen.