Mujinga Kambundji sprintet an der Hallen-EM in Apeldoorn (NED) über 60 m zur Silbermedaille.

Auf die Siegerin Zaynab Dosso fehlt der Bernerin nur gerade eine Hundertstelsekunde.

Rachel Pellaud belegt im Final über 800 m den 5. Rang. Audrey Werro wird nach einem Sturz auf der Schlussrunde 6.

Mujinga Kambundji ist in Apeldoorn zu ihrer insgesamt 10. Medaille an einem Grossanlass gesprintet. Die Bernerin musste sich in der Halle über 60 m einzig Zaynab Dosso geschlagen geben. Auf die Italienerin verlor Kambundji nur gerade eine Hundertstelsekunde.

«Gold wäre natürlich schöner gewesen, aber jede Medaille ist wertvoll. Alles in allem ist es ein Super-Resultat», gab Kambundji im Anschluss zu Protokoll. Im Final hatte die 32-Jährige eine Schrecksekunde zu überstehen. Im 1. Anlauf waren die Starterinnen zurückgepfiffen worden, weil sich Kambundji zu früh bewegt hatte. Die Schweizerin kam aber mit einer gelben Karte davon und durfte noch einmal antreten.

Kambundji hatte am Sonntag einen Steigerungslauf hingelegt. Nach 7,19 Sekunden im Vorlauf kam sie im Halbfinal nach 7,04 Sekunden ins Ziel. Im Final konnte sie noch einmal eine Schippe drauflegen und belohnte sich mit der bisher besten Leistung in dieser Saison (7,02). Nach Bronze in Belgrad (2017) und Gold vor zwei Jahren in Istanbul ist es die dritte Medaille an einer Hallen-EM für die Bernerin.

Nicht im Final waren Géraldine Frey und Emma van Camp. Frey (7,13) fehlten drei Hundertstel, um sich als Lucky Loserin für den Final zu qualifizieren. Van Camp war im Halbfinal mit 7,24 Sekunden chancenlos.

Sturz-Drama um Werro

Audrey Werro hat im Final über 800 m ihre erste Medaille an einem Grossanlass bei der Elite auf bittere Art und Weise verpasst. Die 20-Jährige, die in Apeldoorn als Mitfavoritin an der Startlinie stand, befand sich bis kurz vor Schlusss mitten im Kampf um eine Top-Klassierung.

In der letzten Runde wurden jedoch die Ellbogen ausgefahren. Konnte die Freiburgerin die Balance nach einem ersten Rempler noch halten, verlor sie kurz darauf doch noch das Gleichgewicht. An vierter Stelle liegend kam Werro zu Fall und trottete anschliessend mit Tränen der Enttäuschung in den Augen ins Ziel.

Rachel Pellaud, die zweite Schweizerin im Feld, wurde im Final der besten sechs 800-m-Läuferinnen Fünfte. Gold ging an die Polin Anna Wielgosz mit einer Zeit von 2:02,90 Minuten. Das Podest komplettierten Clara Liberman (FRA) und Anita Horvat (SLO).

Rekord von Göteborg egalisiert

Swiss Athletics verlässt die Niederlande damit mit fünf Medaillen. Ditaji Kambundji und Angelica Moser holten Gold, Simon Ehammer, Annik Kälin und Mujinga Kambundji gewannen Silber. Letztmals waren die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten vor 41 Jahren in Göteborg so erfolgreich gewesen (ebenfalls 5 Medailllen).

