Legende: In der Türkei am Start Mujinga Kambundji. KeystoneATHLETIX.CH/Ulf Schiller

23 Athletinnen und Athleten vertreten die Schweiz an der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März). Die Funktionäre von Swiss Athletics hatten im Sprint der Frauen die Qual der Wahl, nachdem über 60 m sieben Athletinnen die Selektionsvorgaben erfüllt hatten. Letztlich erhielten neben Mujinga Kambundji mit Sarah Atcho und Melissa Gutschmidt die ersten drei der Hallen-SM den Zuschlag.

00:57 Video Archiv: Del Ponte mit Fabelzeit zu EM-Gold Aus Sport-Clip vom 07.03.2021. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Mit Ajla Del Ponte ist die Indoor-Europameisterin über 60 m von Torun 2021 nicht dabei. Die Tessinerin hatte an der Hallen-EM vor 2 Jahren ebenso wie Stabhochspringerin Angelica Moser Gold gewonnen.

Alle Medaillengewinner von München am Start

In der Türkei wird die Schweizer Elite nahezu komplett vertreten sein. Mit Mujinga Kambundji (Gold über 200 m und Silber über 100 m), Ditaji Kambundji (Bronze über 100 m Hürden), Annik Kälin (Bronze Siebenkampf), Simon Ehammer (Silber im Zehnkampf) und Ricky Petrucciani (Silber über 400 m) sind alle sechs Medaillengewinnerinnen und -gewinner der letztjährigen EM in München am Start.