Die Schweiz hat auch an Tag 2 der Leichtathletik-Team-EM in Chorzow den 11. Rang verteidigt. Für das Highlight des Tages sorgte Jason Joseph. Der Baselbieter gewann sein Rennen über 110 m Hürden. Nach einem geglückten Start lief Joseph ein einsames Rennen an der Spitze. In 13,12 Sekunden stellte er einen neuen Championship Rekord auf. Nur 2 Hundertstel fehlten ihm auf seinen eigenen Schweizer Rekord.

Auch Audrey Werro holt die maximale Punktzahl. Über 800 m knackte die 19-jährige Freiburgerin als einzige Athletin die 2-Minuten-Marke. Die U20-Europameisterin von 2021 über diese Distanz absolvierte die doppelte Bahnrunde in 1:59,95 Minuten. Starke Zweite wurde die Stabhochspringerin Angelica Moser. Der Athletin vom LC Zürich gelang mit 4,60 m ihr zweitbestes Resultat dieser Saison. Den Sieg holte sich die Finnin Wilma Murto (4,17 m).

01:04 Video Werro überzeugt, Ehammer solid, Ditaji Kambundji disqualifiziert Aus Sport-Clip vom 24.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Nicht ganz nach Wunsch lief es Simon Ehammer im Weitsprung. Hatte der Zehnkämpfer beim Diamond-League-Sieg in Oslo (8,32) und beim Zehnkampf im Basel (8,19) die 8-Meter-Marke deutlich geknackt, ging der beste Versuch in Chorzow «nur» auf 7,95 m. Dennoch reichte dies zu Rang 3, einzig Miltiadis Tentoglou (GRE/8,34) und Mattia Furlani (ITA/7,97) sprangen noch weiter.

Einen Auftritt zum Vergessen erlebte Ditaj Kambundji: Über 100 m Hürden wurde sie nach einem Fehlstart disqualifiziert.

Ziel: Klasse halten

Nach 25 von 37 Entscheidungen liegt das Team von Swiss Athletics mit 191 Punkten unter 16 Nationen auf dem starken 11. Zwischenrang. Das Ziel ist mindestens Platz 13 und damit die Sicherstellung des Verbleibs in der 1. Division mit den 16 Top-Nationen Europas. An der Spitze des Klassements steht derzeit Italien mit 294 Punkten.