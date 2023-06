Nach dem 1. Tag der Team-EM liegt die Schweiz unter 16 Nationen an 11. Stelle. 800-m-Läufer Ramon Wipfli brilliert mit dem Sieg.

Wipfli mit Sieg: Schweizer Team startet in Polen erfolgreich

Die Team-EM in Chorzow (POL) ist für die Schweizer Leichtathletinnen und -athleten gut gestartet. Für das Highlight des 1. Wettkampftages sorgte einer der über 10 Team-EM-Neulinge: Der knapp 19-jährige Ramon Wipfli gewann die 1. Serie über 800 m dank einer taktischen Meisterleistung in 1:46,73 Minuten.

Der Berner lief lange an 4. Position, ehe er in der letzten Kurve zu einem unwiderstehlichen Endspurt ansetzte und alle Gegner hinter sich liess. Seine bisherige persönliche Bestzeit unterbot er damit um 91 Hundertstel. Weil auch in der 2. Serie alle Läufer langsamer waren, sicherte Wipfli dem Schweizer Team das Maximum von 16 Punkten für die Gesamtwertung.

Frey wird 5. über 100 m

Für die zweitbeste Platzierung sorgte am Freitagabend Géraldine Frey (LK Zug), die über 100 m in 11,26 Sekunden Gesamt-5. wurde. Bei nahezu Windstille kam Frey bis auf 4 Hundertstel an ihre persönliche Bestzeit heran.

Nach 12 von 37 Entscheidungen liegt das Team von Swiss Athletics mit 89 Punkten unter 16 Nationen auf dem starken 11. Zwischenrang. Das Ziel ist mindestens der 13. Platz und damit die Sicherstellung des Platzes in der 1. Division mit den 16 Top-Nationen Europas. An der Spitze des Klassements steht derzeit Italien mit 141 Punkten.