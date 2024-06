Per E-Mail teilen

Legende: Schnell unterwegs Lore Hoffmann. Keystone/Jean-Christophe Bott

Am 5. Tag der Leichtathletik-EM in Rom qualifiziert sich Lore Hoffmann für den Final über 800 m.

800 m: Hoffmann weiter, Rosamilia out

Lore Hoffmann kämpft am Mittwoch über 800 m um die Medaillen. Die 27-Jährige zeigte im Halbfinal eine starke Leistung. Mit einer Zeit von 2:00,41 Minuten lief sie in ihrem Heat auf den 3. Platz und qualifizierte sich direkt für den Final der Top 8. Für Valentina Rosamilia bedeutete der Halbfinal derweil Endstation. Die 21-Jährige musste sich in ihrem Lauf mit einer Zeit von 2:00,83 Minuten mit dem 7. Platz begnügen. Die dritte Schweizerin, Rachel Pellaud, war bereits im Vorlauf ausgeschieden.

Die weiteren Schweizer:innen in der Morgensession: