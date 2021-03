Siebenkampf Männer: Ehammer mit Nuller im Stabhochsprung

Der Medaillen-Traum von Simon Ehammer an der Hallen-EM ist im Stabhochsprung geplatzt. Der Appenzeller Mehrkämpfer produzierte in der 6. Disziplin einen Nuller, indem er drei Mal auf der Höhe von 4,50 m riss. Der Start in den zweiten Wettkampftag war dem 21-Jährigen noch geglückt. Über 60 m Hürden blieb er in 7,82 Sekunden nur zwei Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit und festigte damit Rang 2 hinter dem letztlich zum Europameister gekürten Kevin Mayer. Beim abschliessenden Lauf über 1000 m startete Ehammer nicht mehr.

800 m Frauen: Hoffmann im Final ohne Überraschung

Lore Hoffmann ist im Final der Frauen über 800 Meter mit knapp einer Sekunde Rückstand auf die Siegerin Keely Hodgkinson 5. geworden. Die Britin Hodgkinson siegte in 2:03,88 Minuten 12 und 27 Hundertstelsekunden vor den Polinnen Joanna Jozwik und Angelika Cichocka.

60 m Hürden Frauen: Kambundji und Zbären im Halbfinal out

Für Ditaji Kambundji, die ihre ersten Titelkämpfe bei der Elite bestritt, und Noemi Zbären haben über 60 m Hürden die Halbfinals Endstation bedeutet. Die jüngere Schwester von Mujinga Kambundji (8,07) verpasste ihre persönliche Bestleistung, die sie im Vorlauf aufgestellt hatte, nur um 2 Hundertstel. Zbären (8,15) verbesserte sich im Vergleich zum Vorlauf um 5 Hundertstel. Für den Einzug in den Final der Top 8 wäre letztlich aber eine Zeit unter 8 Sekunden nötig gewesen.