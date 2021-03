Legende: Final verpasst Lea Sprunger Keystone

400 m: Sprunger und Petrucciani out

Titelverteidigerin Lea Sprunger hat an der EM im polnischen Torun den Einzug in den 6er-Final verpasst. Die Romande musste sich in ihrem Halbfinal in 52,64 Sekunden mit Rang 3 zufrieden geben. Den zur Finalquali nötigen 2. Platz verpasste sie um fast eine halbe Sekunde.

Über dieselbe Distanz knapp ausgeschieden ist Ricky Petrucciani. Die Gefühle des 20-Jährigen dürften aber trotzdem positiv sein: Er lief in 46,72 Sekunden persönliche Bestleistung und Schweizer U23-Rekord.

Legende: Hauchdünn gescheitert Ricky Petrucciani Keystone

Mehrkampf: Kälin muss aufgeben

Annik Kälin musste den Fünfkampf wegen eines Schlags in den Rücken früh aufgeben. Im 1. Wettkampf, dem 60-m-Hürdenlauf, hatte die 20-jährige Bündnerin in 8,23 Sekunden Rang 2 belegt.

800 m: Hoffmann und Rutz-Büchel weiter

Lore Hoffmann und Selina Rutz-Büchel stehen in den 800-m-Halbfinals vom Samstag. Hoffmann kam in 2:06:35 Minuten als 2. ihrer Serie weiter, Rutz-Büchel in 2:05,62 Minuten als 3. ihres Heats, allerdings nur drei Hundertstel vor Mirte Fannes (BEL).

1500 m: Ingebrigtsen nachträglich zum Sieger erklärt

Topfavorit Jakob Ingebrigtsen überquerte die Ziellinie standesgemäss als Erster in 3:37:56. Der 20-jährige Norweger wurde aber wegen Übertretens nachträglich disqualifiziert. Am späten Abend änderte die Jury ihr Verdikt erneut, nachdem Ingebrigtsen Rekurs eingelegt hatte. Er sei von einem Konkurrenten gestossen worden und habe sich durch die Aktion keinen Vorteil verschafft, begründete die Jury ihren Entscheid. Der Pole Marcin Lewandowski, der fünf Zehntel hinter dem Norweger ins Ziel lief, musste sich damit mit Silber begnügen.

Die Medaillen vom Freitag:

Kugel Frauen

Auriol Dongmo (POR), 19,34 Fanny Roos (SWE), 19,29 Christina Schwanitz (GER), 19,04

Weitsprung Männer

Miltiadis Tentoglu (GRE), 8,35 Thobias Montler (SWE), 8,31 Kristian Pulli (FIN), 8,24

Kugel Männer

Tomas Stanek (CZE), 21,62 Michal Haratyk (POL), 21,47 Filip Mihaljevic (CRO), 21,31

Fünfkampf Frauen

Nafissatou Thiam (BEL), 4904 Noor Vidts (BEL), 4791 Xenia Krizsan (HUN), 4644

3000 m Frauen

Amy-Eloise Markovc (GBR), 8:46:43 Alice Finot (FRA), 8:46:54 Verity Ockenden (GBR), 8:46:60

1500 m Männer