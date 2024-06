Simon Ehammer sichert sich an der Leichtathletik-EM in Rom im Weitsprung die Bronzemedaille.

Mit einem Sprung auf 8,31 m gelingt dem Mehrkämpfer die viertbeste Weite in seiner Karriere.

Gold holt der überragende Dominator Miltiadis Tentoglou aus Griechenland vor dem einheimischen Mattia Furlani.

Der erste Medaillentrumpf von Swiss Athletics an der Leichtathletik-EM in Rom hat sogleich gestochen. Zehnkämpfer Simon Ehammer schlug den Weitsprung-Spezialisten erneut ein Schnippchen und reihte sich auf dem 3. Rang ein. Der Sprung zur Bronzemedaille gelang dem Appenzeller im dritten Versuch. Mit einer Reserve von 2,1 cm am Balken landete er erst nach 8,31 m im Sand. In seiner Karriere war er zuvor erst drei Mal weiter gesprungen, darunter in der Qualifikation am Freitag.

«Es war kein einfacher Wettkampf, aber ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist», gab Ehammer im Anschluss zu Protokoll. Ein wenig trauerte der 24-Jährige seinem besten Versuch nach: «Die 8,31 m sind super, doch alleine bei diesem Sprung hätte ich so viel besser machen können.» Die Konstanz, die er bei Weitsprung-Wettkämpfen mittlerweile abrufen kann, sei jedoch sehr «schön». Nun will er den Schwung an die Olympischen Spiele in Paris mitnehmen.

Der Titel lag für Ehammer an diesem Abend ausser Reichweite. Miltiadis Tentoglou, der im Weitsprung seit Jahren dominiert, wurde seiner Favoritenrolle auch in Rom gerecht und kürte sich zum dritten Mal in Folge zum Europameister. Der Grieche landete bei seinem 5. und 6. Versuch erst nach 8,65 m. Damit riss er nicht nur Ehammers Jahresweltbestleistung aus der Qualifikation (8,41 m) an sich, sondern stellte auch einen neuen Meisterschaftsrekord auf.

Auf Silber fehlten Ehammer hingegen nur 7 cm. Der erst 19-jährige Mattia Furlani verbesserte seine persönliche Bestleistung um 2 cm und griff bei seinem letzten Versuch sogar noch Tentoglou an. Wegen eines knappen Übertritts zählte der Sprung des jungen Italieners jedoch nicht.

5. Medaille an einem Grossanlass

Für Ehammer ist es die insgesamt 5. Medaille an einem Grossanlass, die zweite an einer Europameisterschaft. Vor zwei Jahren in München hatte der Appenzeller in seiner eigentlichen Disziplin Zehnkampf Silber gewonnen. Im gleichen Jahr sicherte er sich in der Weitsprung-Konkurrenz in Eugene WM-Bronze. Auch in der Halle hat er im Siebenkampf zwei WM-Medaillen in seinem Trophäenschrank (Silber 2022, Gold 2024).