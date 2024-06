Legende: Ludo ist bereit Das Maskottchen der Leichtathletik-EM 2024. imago images/Abacabapress

Wann und wo findet die Leichtathletik-EM 2024 statt?

Die 26. Leichtathletik-EM geht vom 7. bis 12. Juni über die Bühne. Schauplatz ist das Stadio Olimpico in Rom, das die europäische Leichtathletik-Elite genau vor 50 Jahren schon einmal beheimatet hat. Zudem wurde im heute 70'000 Zuschauer fassenden Stadion 1987 die Leichtathletik-WM ausgetragen. Die Römer erhielten bei der Vergabe 2020 den Vorzug gegenüber dem polnischen Katowice.

Was ist anders als bei der letzten Ausgabe?

2022 fand die Leichtathletik-EM in München unter dem Dach der European Championships statt, einem Multisport-Anlass mit Europameisterschaften in 9 Sportarten. Zwei Jahre später sind die Leichtathletik-Cracks komplett im Fokus – in Rom geht es auch um den letzten Schliff für die eineinhalb Monate später beginnenden Olympischen Sommerspiele in Paris (ab 26. Juli).

Wie viele Entscheidungen gibt es in Rom?

Über 6 Wettkampftage verteilt stehen in Rom 49 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Legende: Darum geht's an der Leichtathletik-EM 2024 Die Medaillen für die EM zeigen das ikonische Kolosseum der Stadt auf der linken Seite, das offizielle Logo der Meisterschaften in der Mitte und eine stilisierte Leichtathletikbahn rund um die Medaillen. Quelle: roma2024.eu

Wie viele Schweizer Athletinnen und Athleten sind dabei?

Nie zuvor war die Schweiz an einer Leichtathletik-EM mit einem so grossen Team dabei wie an den Titelkämpfen in Rom. 60 Athletinnen und Athleten haben sich entweder mit einer erfüllten Limite oder via World Ranking ihren Startplatz gesichert und wurden von der Selektionskommission von Swiss Athletics aufgeboten. Die bisherige Rekorddelegation waren 53 Aktive an der Heim-EM 2014 in Zürich.

2022 holte die Schweizer Delegation dank Mujinga Kambundji (Gold über 200 m und Silber über 100 m), Simon Ehammer (Silber im Zehnkampf), Ricky Petrucciani (Silber über 400 m), Annik Kälin (Bronze im Siebenkampf) und Ditaji Kambundji (Bronze über 100 m Hürden) ganze 6 Mal Edelmetall.

01:08 Video Archiv: Kambundji gewinnt Gold über 200 m! Aus Sport-Clip vom 19.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Wie berichtet SRF von der Leichtathletik-EM?

SRF wird auf allen Kanälen umfassend über die Leichtathletik-EM berichten. Im TV sind voraussichtlich sämtliche Morgen- und Abend-Sessions live zu sehen. Im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App überträgt Schweizer Radio und Fernsehen alle Wettkämpfe live. Im Radio erleben die Zuhörenden Live-Einschaltungen, Stimmen und Reaktionen sowie Hintergrundgeschichten.