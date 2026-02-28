An den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen gehen die Goldmedaillen über 60 m an Léonie Pointet und Timothé Mumenthaler.

Legende: Knappes Duell Zwischen Ajla Del Ponte und Léonie Pointet. KEYSTONE/Andreas Becker

Léonie Pointet gewann in 7,12 Sekunden in persönlicher Bestzeit vor Ajla Del Ponte. Die Tessinerin lief in 7,15 die drittbeste Zeit ihrer Karriere. Diese beiden Athletinnen sicherten sich zugleich die beiden Schweizer Startplätze an der Hallen-WM in drei Wochen im polnischen Torun. Für Del Ponte wird es eine Rückkehr an die Stätte, wo sie 2021 Hallen-Europameisterin wurde, bevor sie während mehrerer Jahre immer wieder von gesundheitlichen Rückschlägen zurückgeworfen wurde.

Im Final der Männer setzte sich Timothé Mumenthaler in 6,62 Sekunden ebenfalls in persönlicher Bestzeit durch und kam damit bis auf vier Hundertstel an den Schweizer Hallenrekord von Pascal Mancini heran.

Auch Ehammer und Kälin siegen

Simon Ehammer realisierte im Weitsprung mit 8,12 m eine Schweizer Saisonbestleistung und sicherte sich nach Silber im Stabhochsprung (5,20 m) die zweite Medaille des Tages. Annik Kälin gewann den Weitsprung mit 6,69 m, womit sie bis auf 2 cm an ihre nationale Saisonbestleistung herankam.