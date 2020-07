Mit dem Meeting in Luzern nimmt die Leichtathletik-Szene nach der Corona-Pause langsam wieder Fahrt auf. Nachdem das internationale Meeting abgesagt werden musste, massen sich am Freitag grösstenteils Schweizer Athletinnen und Athleten auf der Luzerner Allmend.

110 m Hürden Männer

Hürdensprinter Jason Joseph überzeugte beim Meeting in Luzern in seinem ersten Rennen in dieser Freiluft-Saison. In 13,47 Sekunden über 110 m Hürden blieb der U23-Europameister von 2019 lediglich 8 Hundertstel über dem eigenen Schweizer Rekord.

Weitsprung Männer

Zehnkämpfer Simon Ehammer, der am vergangenen Samstag in Schaffhausen im Weitsprung mit einem Satz auf 8,15 m brilliert hatte, kam diesmal nicht wie gewünscht auf Touren. Der 20-jährige Appenzeller musste sich mit 7,56 m begnügen. Im Hürdenlauf neben Joseph schaffte Ehammer dafür persönliche Bestleistung und blieb unter 14 Sekunden.

800 m Frauen

Selina Büchel verpasste in ihrem ersten Saisonrennen im Freien über 800 m den Sieg um eine Hundertstelsekunde – sie musste sich der Deutschen Christina Hering geschlagen geben. Es war ein von Taktik geprägter Lauf, weshalb ihre Zeit von 2:03,28 Minuten sekundär war. «Ich fühlte mich sehr gut», sagte die 28-jährige Toggenburgerin. Die zweifache Hallen-Europameisterin auf dieser Strecke versteckte sich bewusst im Feld und drehte am Ende mächtig auf.

100 m Hürden Frauen

Weniger gut lief es Noemi Zbären, die sich zuletzt über 100 m Hürden in guter Verfassung präsentiert hatte. Mit 13,39 Sekunden gewann die 26-jährige Emmentalerin zwar das Rennen, blieb aber um 33 Hundertstel über ihrer Saisonbestzeit. «Beim Einlaufen fühlte ich mich sehr gut, ich kam jedoch nicht richtig ins Rennen rein», sagte sie. Ganz knapp hinter Zbären Zweite wurde übrigens die 18-jährige Ditaji Kambundji, die jüngste Schwester von Mujinga Kambundji.