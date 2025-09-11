Wegen der Hitze: Ausdauerbewerbe vorverlegt

Die Organisatoren der WM in Tokio nehmen aus klimatischen Gründen Änderungen an den Startzeiten der Ausdauer-Wettbewerbe an den ersten drei Tagen vor. Der Beginn wird um eine halbe Stunde vorverlegt. Die Massnahme wegen der zu erwartenden Hitze betrifft das Gehen der Frauen und der Männer über 35 km am Samstag sowie die Marathons am Sonntag und Montag. Der Start der drei Wettkämpfe erfolgt um 00:30 statt um 01:00 Uhr Schweizer Zeit. Gemäss World Athletics wird damit der Gesundheit und der Sicherheit der Athletinnen und Athleten Rechnung getragen.