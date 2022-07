Mujinga Kambundji sprintet an der WM in Eugene im 100-m-Final auf den starken 5. Platz.

In 10,91 Sekunden verpasst sie ihren eigenen Schweizer Rekord nur um 2 Hundertstel.

Jamaika feiert mit Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson und Elaine Thompson-Herah einen Dreifachsieg.

In einem hervorragend besetzten Final über 100 m konnte Mujinga Kambundji mehr als nur mithalten. Die Schweizerin zeigte ein hervorragendes Rennen. Mit der zweitschnellsten Reaktionszeit katapultierte sie sich auf den 5. Platz. Auf das Podest fehlten der Bernerin am Schluss 10 Hundertstel. Ihre 10,91 Sekunden bildeten den Abschluss eines Steigerungslaufs vom Vorlauf über den Halbfinal in den Final. An den Schweizer Meisterschaften in Zürich war sie mit Schweizer Rekord nur 2 Hundertstel schneller gewesen.

Wie bereits an den Olympischen Spielen in Tokio holten sich die Jamaikanerinnen den kompletten Medaillensatz. Allerdings in anderer Reihenfolge. Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah blieb hinter der überragenden Shelly-Ann Fraser-Pryce und Shericka Jackson nur die Bronzemedaille. Fraser-Pryce gewann in der Königsdisziplin bereits zum 5. Mal Gold und stellte mit 10,67 Sekunden einen neuen WM-Rekord auf.

Kambundji musste um Finalteilnahme zittern

Kambundji war zum ersten Mal überhaupt an einer WM in einem 100-m-Final vertreten. Anders als noch vor drei Jahren in Doha, als 5 winzige Tausendstelsekunden gegen sie entschieden hatten, war diesmal sie diejenige, die im Halbfinal mit knappem Vorsprung als letzte Athletin den Sprung ins Finalfeld schaffte. Mit 10,96 s war sie im Vergleich mit der Britin Daryll Neita um eine Hundertstel schneller gewesen.