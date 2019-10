Die 27-jährige Bernerin belegte in ihrem Halbfinal in 22,49 Sekunden den 2. Platz.

Mujinga Kambundji steht zum ersten Mal in einem WM-Final. Die 27-Jährige lief in ihrem Halbfinal in 22,49 Sekunden auf den 2. Platz, der zum direkten Weiterkommen reichte.

Kambundji schrieb nationale Leichtathletik-Geschichte. Noch nie hat jemand aus der Schweiz, über 100 oder 200 m einen WM-Final erreicht. Die Bernerin kam nach einem starken Finish zeitgleich mit der Amerikanerin Anglerne Annelus ins Ziel. «Ich bin mega froh», sagte Kambundji, «ich konnte es hinten heraus durchziehen.»

Kambundji zeigte mit diesem Auftritt, über welche mentale Stärke sie verfügt. Am Sonntag hatte sie über 100 m den Final um fünf Tausendstel verpasst. «Es macht Spass, nochmals zu zeigen, was ich in den Beinen habe.»

