In ziemlich genau einem Jahr geht in Budapest erstmals die «Ultimate Championship» über die Bühne. In diesem Leichtathletik-Format sollen während 3 Tagen die 360 besten Athletinnen und Athleten in 28 Entscheidungen um 10 Millionen Dollar Preisgeld kämpfen. Es gibt keine Qualifikationen oder Vorläufe, bei jedem Wettkampf geht es sofort um den Sieg.

Attraktiver für TV-Zuschauer

Das neue Format soll die Leichtathletik vor allem für TV-Zuschauer attraktiver machen. «Es ist anders, aufregend. Es sind nur die Besten der Besten am Start. Die Wettkämpfe sind kurz und intensiv», zählt Usain Bolt die Vorzüge auf. Die jamaikanische Sprinter-Legende ist im Rahmen der Weltmeisterschaften in Tokio als Botschafter für das neue Projekt unterwegs.

Dank des Formats werde die Leichtathletik neue Fans dazugewinnen, ist sich Bolt sicher. Er selber hätte gerne ein solches Format zu seiner Aktivzeit ausprobiert. Kommt es nun zum Comeback? «Nein, nein, nein», lacht der 39-Jährige, «ich bin nur Botschafter. Ich liebe den Sport und will ihn unterstützen.»