Die Schweizer Frauenstaffel schafft mit dem 3. Platz in ihrem Vorlauf die direkte Qualifikation für den WM-Final von Doha.

Mit diesem Erfolg sicherte sich das Quartett auch die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020.

Die Schweizerinnen blieben deutlich über dem Schweizer Rekord und haben noch Luft nach oben.

Ajla del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora sind in Doha in den WM-Final der 4x100-Meter-Staffel gelaufen. Den Schweizerinnen reichte die Zeit von 42,82 Sekunden für Rang 3 hinter den USA (42,46) und Trinidad und Tobago (42,75).

Keine Glanzleistung

Das Quartett blieb deutlich über dem an der letztjährigen Athletissima gelaufenen Schweizer Rekord (42,29). Es sei keine gute Leistung gewesen, sagte denn auch Kambundji.

Ebenfalls im Final dabei sind die im Heat 2 gestarteten Nationen Jamaika, Grossbritannien, China, Deutschland und Italien.

Um die Medaillen sprinten die Schweizerinnen am Samstagabend um 21:05 Uhr (live auf SRF zwei). An der WM vor zwei Jahren in London belegten die Schweizerinnen den 5. Rang.

