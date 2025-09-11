Bild 6 von 9. Jason Joseph (110 m Hürden). 2023 schaffte es Joseph in Budapest bis in den Final, dort erreichte er den 7. Schlussrang. An den Olympischen Spielen in Tokio konnte er diese Leistung nicht ganz bestätigen und schied im Halbfinal aus. Nun soll es wieder in den Final gehen.

Bildquelle: Keystone/ Til Buergy.

