Kevin Mayer krönt sich an der WM in Eugene zum Zehnkampf-König.

Ingebrigtsen (5000 m Männer) und Mu (800 m Frauen) laufen zu Gold.

Im Weitsprung der Frauen sichert sich Malaika Mihambo erneut den Titel.

Zehnkampf: Mayer holt den Titel

Kevin Mayer hat sich wie an der WM 2017 zum «König der Leichtathleten» gekrönt. Der 30-jährige Franzose gewann den Zehnkampf mit der Saisonbestleistung von 8816 Punkten, deutlich vor Pierce Lepage (CAN/8701) und Zachery Ziemek (USA/8676). Titelverteidiger Niklas Kaul (GER) musste sich mit Rang 6 bescheiden. Topfavorit Damian Warner (CAN) war am 1. Tag verletzt ausgeschieden.

01:30 Video Mayer: «Titel kommt total unerwartet» (frz.) Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

5000 m Männer: Ingebrigtsen überzeugend zu Gold

Jakob Ingebrigtsen hat WM-Gold über 5000 m gewonnen. Der norwegische 1500-m-Olympiasieger dominierte auf der Schlussrunde die Konkurrenz und siegte in 13:09,24 Minuten. Silber-Gewinner Jacob Krop (KEN) büsste bereits 74 Hunderstel ein, Oscar Chelimo (UGA) fast eine Sekunde. Die Äthiopier mit Titelverteidiger Muktar Edris gingen leer aus.

Schliessen 02:03 Video Die Schlussrunde des 5000-m-Rennens Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 01:20 Video Ingebrigtsen: «Bin vor den Rennen immer nervös» (engl.) Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

800 m Frauen: Mu wehrt Hodgkinsons Attacke ab

Topfavoritin Athing Mu (USA) ist im 800-m-Rennen den Erwartungen des Heimpublikums gerecht geworden. Die Olympiasiegerin siegte in der Jahres-Weltbestzeit von 1:56,30 Minuten, musste sich aber heftigst der Angriffe von Keely Hodgkinson (GBR) erwehren, die bis auf 8 Hundertstel an Mu herankam. Bronze ging an Mary Moora (KEN).

01:15 Video Packendes Finale über 800 m Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Weitsprung Frauen: Mihambo verteidigt Titel

Malaika Mihambo hat wie 2019 in Doha und letztes Jahr bei Olympia Gold im Weitsprung gewonnen. Mit 7,12 Metern verwies die Deutsche die Nigerianerin Ese Brume (7,02) und Leticia Oro Melo (BRA/6,89) auf die Plätze. Mihambo musste nach zwei Übertretern allerdings um die 2. Finalphase zittern und legte im 3. Versuch einen «Sicherheitssprung» hin.

01:06 Video Mihambo: «Fehlversuche wären gar nicht nötig gewesen» Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

35 km Gehen Männer: Stano gewinnt Herzschlag-Finale

Der Italiener Massimo Stano hat bei der WM-Premiere über 35 km Gehen in Eugene Gold gewonnen. Der 20-km-Olympiasieger von Tokio setzte sich in 2:23:14 Stunden hauchdünn mit 1 Sekunde Vorsprung vor dem Japaner Masatora Kawano durch. Bronze ging wie schon im Wettbewerb über 20 km an den Schweden Perseus Karlström (2:23:44).