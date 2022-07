Die US-Leichtathleten und Leichtathletinnen mussten sich lange gedulden, ehe die Weltmeisterschaften bei der 18. Ausgabe erstmals überhaupt bei ihnen zu Hause zu Gast sind. Doch was lange währt, wird bekanntlich gut. Entsprechend setzt sich das «Stars and Stripes»-Team im Hayward-Field-Stadion in Eugene (Bundesstaat Oregon) geradezu verblüffend in Szene.

Nach 3 Tagen und 15 Entscheidungen führt der Gastgeber den Medaillenspiegel unangefochten an. Die USA stehen schon mit 14 Medaillen zu Buche – davon sind 6 Exemplare in goldener Ausführung.

So richtig abgeräumt haben die Amerikanerinnen und Amerikaner am Sonntag (beziehungsweise in der Nacht auf Montag MEZ-Zeitzone). Aus 7 Wettkämpfen resultierten 7 Podestplätze bzw. 4 WM-Titel.

Neuer WM-Rekord

Mehr Medaillen konnte seit 1983 – als in Helsinki die allerersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattgefunden haben – kein anderes Land an einem einzigen Tag gewinnen. Bisheriger Rekordinhaber war die damalige Sowjetunion, die am 31. August 1991 in Tokio innert rund 12 Stunden mit 8-mal Edelmetall (1x Gold/3x Silber/4x Bronze) herausgestochen hatte.

Der bisher beste Tag für die USA war zuvor bei der WM-Premierenausgabe der 10. August 1983 in Helsinki mit 7 Medaillen gewesen. Kenia gewann am 27. August 2011 im südkoreanischen Daegu ebenfalls 7 Medaillen.

Die Kurz-Zusammenfassung der US-Medaillenhamsterei am 3. WM-Tag in Eugene:

Kugelstossen Männer: Ryan Crouser führt gleich ein US-Trio auf dem Treppchen an. Es ist dies bereits der zweite amerikanische «Medal Sweep» bei den diesjährigen Weltmeisterschaften nach jenem im 100-m-Sprint der Männer.

Stabhochsprung Frauen: Katie Nageotte, die gleich im ersten Versuch 4,85 Meter überspringt, und Sandi Morris sorgen für einen Doppelsieg zu Gunsten der Einheimischen.

110 m Hürden Männer: Auch in dieser Disziplin geht Gold und Silber dank Grant Holloway und Trey Cunningham an die USA.

Auch in dieser Disziplin geht Gold und Silber dank Grant Holloway und Trey Cunningham an die USA. Hammerwurf Frauen: Brooke Andersen landet im Wettkampfring einen weiteren Heimtriumph. Janee Kassanavoid folgt an 3. Stelle – und mit Camryn Rogers im US-Sandwich sorgt die Kanadierin immerhin für ein rein nordamerikanisches Podest.