Mujinga Kambundji hat an der WM in Doha Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Die Bernerin lief im Final über 200 m auf Rang 3 und damit zur Bronzemedaille. Zuvor war es noch keinem Schweizer Athleten gelungen, überhaupt in den WM-Final über 100 oder 200 m einzuziehen.

Eintrag in die Geschichtsbücher

Kambundji hat damit der Schweiz erst die 8. Medaille an einer Leichtathletik-WM gesichert. Nach Anita Weyermann, die 1997 über 1500 m Bronze holte, ist sie erst die 2. Schweizer Frau, die auf dieser Stufe eine Medaille holt. Zuletzt für die Schweiz Edelmetall hatte Viktor Röthlin 2007 gewonnen. Auch er wurde 3.

Kambundji musste sich mit 22,51 Sekunden einzig der britischen Favoritin Dina Asher-Smith (21,88) und der Amerikanerin Brittany Brown (22,22) geschlagen geben. Ihren Ende August an der Schweizer Meisterschaft in Basel erzielten Schweizer Rekord verpasst sie um 25 Hundertstel. Es war für die 27-Jährige die zweite Medaille auf Weltniveau nach Bronze im vergangenen Jahr an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham.

