Von Freitag bis Sonntag messen sich an der Hallen-WM in Belgrad die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen. Hier geht's zum Programm und dem Schweizer Aufgebot.

Alles Wissenswerte zur Hallen-WM in Belgrad

An der Hallen-WM in Belgrad sind von Freitag bis Sonntag auch 11 Schweizer und Schweizerinnen am Start. Hier geht's zur Übersicht des Aufgebots:

1 / 11 Legende: Mujinga Kambundji (60 m) Die Sprinterin ist top in Form und reist mit einer der drei besten Zeiten in diesem Jahr nach Belgrad. Freshfocus/Marc Schumacher 2 / 11 Legende: Géraldine Frey (60 m) Die Sprinterin des LK Zug erhielt neben Mujinga Kambundji den Zuschlag, nachdem 5 Schweizerinnen die Limite unterboten hatten. Keystone/Marcel Bieri 3 / 11 Legende: Ditaji Kambundji (60 m Hürden) Die jüngere Schwester von Sprinterin Mujinga Kambundji reist mit einer Zeit von 7,94 Sekunden als Schweizer Rekordhalterin an. imago images/Sports Press Photo 4 / 11 Legende: Noemi Zbären (60 m Hürden) Die Bernerin ist die zweite Schweizer Starterin im Hürdensprint. Keystone/Anthony Anex 5 / 11 Legende: Jason Joseph (60 m Hürden) Der 23-jährige Basler ist Inhaber des Schweizer Rekords. Keystone/Laurent Gillieron 6 / 11 Legende: Finley Gaio (60 m Hürden) Als eigentlicher Mehrkämpfer ist er ein vielseitiges Talent und trotz eines Horror-Unfalls Ende 2020 im Aufwind. Keystone/Adam Warzawa 7 / 11 Legende: Jonas Raess (3000 m) Der 28-jährige Langstreckenläufer aus Langnau am Albis sorgte dieses Jahr für Furore, indem er innerhalb von acht Tagen Markus Ryffel die Schweizer Hallenrekorde über 3000 und 5000 m abnahm. Keystone/Laurent Gillieron 8 / 11 Legende: Angelica Moser (Stabhochsprung) Nach ihrem schweren Trainingsunfall befindet sich die Athletin des LC Zürich auf dem Weg zurück. Keystone/Anthony Anex 9 / 11 Legende: Loïc Gasch (Hochsprung) Der Waadtländer wurde nachnominiert und kommt in Belgrad zu seiner Premiere an einer Hallen-WM. Keystone/Anthony Anex 10 / 11 Legende: Simon Ehammer (Siebenkampf) Der Mehrkämpfer figuriert in der Meldeliste unter den Top 3 des Jahres. Keystone/Georgios Kefalas 11 / 11 Legende: Andri Oberholzer (Siebenkampf) Der 25-Jährige startet gemeinsam mit Simon Ehammer zum Siebenkampf. Keystone/Athletix.ch/Ulf Schiller

Die Finals und Schweizer Einsätze

Freitag, 18.3. 10:15 Uhr 60 m F, Vorläufe Mujinga Kambundji, Géraldine Frey 12:10 Uhr Dreisprung M 13:30 Uhr 3000 m M, Vorläufe Jonas Raess 18:10 Uhr 60 m F, Halbfinal ev. Mujinga Kambundji, Géraldine Frey 18:55 Uhr Kugelstossen F 19:50 Uhr Weitsprung M 20:00 Uhr Fünfkampf F 20:30 Uhr 3000 m F, Final 20:55 Uhr 60 m F, Final ev. Mujinga Kambundji, Géraldine Frey Samstag, 19.3. 09:50 Uhr 60 m Hürden F, Vorläufe Ditaji Kambundji, Noemi Zbären 11:00 Hochsprung F 18:05 Stabhochsprung F Angelica Moser 18:15 Uhr 60 m Hürden F, Halbfinal ev. Ditaji Kambundji, Noemi Zbären 19:10 Uhr Final 800 m M 19:30 Uhr Siebenkampf M, 7. Disziplin Simon Ehammer, Andri Oberholzer 19:40 Uhr Kugelstossen M 19:50 Uhr 400 m F, Final 20:10 Uhr 400 m M, Final 20:35 Uhr 1500 m F, Final 21:05 Uhr 60 m Hürden F, Final ev. Ditaji Kambundji, Noemi Zbären 21:20 Uhr 60 m M, Final Sonntag, 20.3. 10:45 Uhr 60 m Hürden M, Vorlauf ev. Jason Joseph, Finley Gaio 10:45 Uhr Hochsprung M Loïc Gasch 11:00 Uhr Dreisprung F 12:05 Uhr 3000 m M, Final ev. Jonas Raess 17:05 Uhr 60 m Hürden M, Halbfinal ev. Jason Joseph, Finley Gaio 17:17 Uhr Stabhochsprung M 17:30 Uhr Weitsprung F 18:05 Uhr 800 m F, Final 18:35 Uhr 1500 m M, Final 19:30 Uhr 60 m Hürden M, Final ev. Jason Joseph, Finley Gaio 19:40 Uhr 4x400 m F, Final 19:55 Uhr 4x400 m M, Final

Wie sendet SRF?

Die Hallen-WM in Belgrad sehen Sie wie folgt live bei SRF:

Freitag: Morgensession ab 09:30 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App, Abendsession ab 18:05 Uhr auf SRF zwei

Morgensession ab 09:30 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App, Abendsession ab 18:05 Uhr auf SRF zwei Samstag: Morgensession ab 09:25 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App, Abendsession ab 18:00 Uhr auf SRF zwei

Morgensession ab 09:25 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App, Abendsession ab 18:00 Uhr auf SRF zwei Sonntag: Morgensession ab 10:00 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App, Abendsession ab 17:05 Uhr auf SRF zwei