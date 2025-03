Hallen-WM in Nanjing: 1. Tag

Die erste Abendsession an der Leichtathletik-Hallen-WM im chinesischen Nanjing ist aus Schweizer Sicht wenig erfolgreich.

Joceline Wind scheitert im Vorlauf über 1500 m klar.

Für William Reais (60 m) und Lionel Spitz (400 m) bedeutet jeweils der Halbfinal Endstation.

Drei Schweizer Athletinnen und Athleten waren in der ersten Abendsession der Hallen-WM in Nanjing im Einsatz. Überraschungen blieben aber aus.

Joceline Wind musste sich im Vorlauf über 1500 Meter klar geschlagen geben. In ihrem Heat landete die 25-Jährige in 4:17,81 Sekunden auf Platz 6 und verpasste damit die Finalqualifikation um fast sechs Sekunden. Von insgesamt 25 gestarteten Läuferinnen klassierte sie sich auf dem 20. Rang.

Auch Reais und Spitz chancenlos

Ähnlich erging es auch 400-Meter-Läufer Lionel Spitz und Sprinter William Reais. Spitz konnte im Halbfinal nicht mit der Konkurrenz mithalten und absolvierte die 400 Meter in 47,72 Sekunden. Damit landete er auf Position 6.

Auch Reais musste als Siebter im Halbfinal die Segel streichen. Nach einem mässigen Start waren die Weichen früh auf Ausscheiden gestellt. Den Sieg über 60 Meter holte sich der Brite Jeremiah Azu, der bereits den Halbfinal mit Reais dominant für sich entschieden hatte.

So geht es weiter

Am Samstag steht der zweite Tag an der Hallen-WM an. Die Morgensession können Sie ab 03:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport mitverfolgen. Angelica Moser greift im Stabhochsprung-Final nach ihrer ersten WM-Medaille. Mit Mujinga Kambundji, Géraldine Frey (beide Vorläufe 60 m) und Audrey Werro (Halbfinal 800 m) stehen drei weitere Schweizerinnen im Einsatz.

Hallen-WM in Nanjing (CHN)