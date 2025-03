Audrey Werro zieht in der Morgensession am 2. Tag der Hallen-WM in Nanjing (CHN) in den 800-m-Final ein.

Die 20-Jährige läuft im Halbfinal die beste Zeit aller Athletinnen.

Die beiden Sprinterinnen Mujinga Kambundji und Géraldine Frey überstehen die Vorläufe über 60 m.

Audrey Werro hat an der Hallen-WM im chinesischen Nanjing die Qualifikation für den Final geschafft. Und das mit einem Ausrufezeichen! Die 20-Jährige übernahm schon kurz nach dem Start die Führung in ihrem Halbfinallauf und bestimmte das Tempo bis zum Schluss. In 2:01,11 Minuten gewann sie den Heat souverän vor der Südafrikanerin Prudence Sekgodiso.

Damit hat Werro, die im Hallen-EM-Final in Apeldoorn (NED) mit einer Medaille vor Augen noch unglücklich gestürzt war, ihre Ambitionen auf Edelmetall in China eindrücklich angemeldet. Insbesondere auch, wenn man betrachtet, dass sie die schnellste Halbfinalzeit aller Athletinnen aufstellte. Der Final findet in der Abendsession am Sonntag (um 13:54 Uhr Schweizer Zeit) statt.

Kambundji und Frey im Halbfinal

Erfolgreich verlief die Morgensession auch für die beiden Sprinterinnen Mujinga Kambundji und Géraldine Frey, die mit den Vorläufen über 60 Meter in die Hallen-WM starteten. Beide Athletinnen schafften die Qualifikation für die Halbfinals am Abend.

Kambundji gewann ihren Heat in 7,20 Sekunden knapp vor der Belgierin Rani Rosius und zog damit direkt in den Halbfinal ein. Frey, die in ihrem Vorlauf in 7,26 Sekunden 4. wurde, schaffte es als insgesamt 20.-schnellste Läuferin über die Zeit in die nächste Runde.

Hallen-WM in Nanjing (CHN)