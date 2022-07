Kambundji und Zbären out

Die Nigerianerin Tobi Amusan gewinnt Gold über 100 m Hürden.

Im Halbfinal stellt die 24-Jährige einen Weltrekord auf.

Die Schweizerinnen Ditaji Kambundji und Noemi Zbären scheiden im Halbfinal aus.

Weltrekord und WM-Gold binnen zwei Stunden: Das schaffte Tobi Amusan am letzten Tag der WM in Eugene. Die 25-Jährige lief im Halbfinal 12,12 Sekunden und verbesserte damit die bisherige Weltbestmarke von Kendra Harrison (USA) aus dem Jahr 2016 um 8 Hunderstel.

Im Final holte sie die für sie bereit liegende Goldmedaille ab und lief 12,06 Sekunden – allerdings bei zu starkem Rückenwind, weshalb die Zeit nicht als nochmaliger Weltrekord anerkannt wird. Silber sicherte sich Britany Anderson (JAM, 12,23), fünf Tausendstel vor Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico.

Schweizerinnen respektabel

Die Schweizerinnen hatten erwartungsgemäss keine Chance auf den Finaleinzug, machten aber eine gute Falle. Ditaji Kambundji stellte in 12,70 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf, Noemi Zbären lief in 12,94 Sekunden Saison-Bestleistung. In der Gesamtabrechnung resultierte für Kambundji der 13. Rang, Zbären wurde 20.

8 Athletinnen, 8 Rekorde

«Ich bin froh, dass ich diese zweite Chance hatte und sie nutzen konnte», sagte Kambundji, die nach einem mässigen Vorlauf als letzte Athletin ins Halbfinal-Feld gerutscht war. «Mit einer persönlichen Bestleistung heimzukehren, gibt Zuversicht für künftige Wettkämpfe.»

Der Halbfinal mit der Bernerin war ein äusserst ungewöhnlicher: Alle 8 Athletinnen stellten Bestmarken auf – ob Weltrekord, nationale Rekorde, persönliche oder Saison-Bestleistungen.

Zbären zeigte sich nach ihrer Rückkehr auf die WM-Bühne ebenfalls sehr zufrieden. «Die 12,94 nehme ich – obwohl ich mich beim Einlaufen noch besser gefühlt habe und wohl noch etwas schneller hätte laufen können», so die lange von Verletzungen geplagte Emmentalerin.