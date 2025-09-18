Speerwerfer Keshorn Walcott aus Trinidad und Tobago gewinnt 13 Jahre nach Olympiagold in London WM-Gold in Tokio.

Speerwurf Männer: Walcott mit Saisonbestleistung zu Gold

Der neue Weltmeister im Speerwurf heisst Keshorn Walcott. Der 32-Jährige aus Trinidad und Tobago warf den Speer mit 88,16 Metern am weitesten. 2012 triumphierte Walcott als 19-Jähriger an den Olympischen Spielen in London. 13 Jahre später darf er sich nun auch die WM-Goldmedaille um den Hals hängen lassen. Silber holte sich mit 87,38 Metern der zweimalige Weltmeister Anderson Peters aus Grenada. Über Bronze durfte sich der US-Amerikaner Curtis Thompson freuen.

Resultate