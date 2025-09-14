Die Bernerin Ditaji Kambundji wird in ihrem Vorlauf-Heat über die 100 m Hürden Zweite.

100 m Hürden: Starker Vorlauf-Auftritt von Kambundji

Ditaji Kambundji hat die Leichtathletik-WM in Tokio perfekt lanciert. Die Bernerin absolvierte ihren Vorlauf-Heat über die 100 m Hürden in 12,59 Sekunden. Das reichte zu Platz 2 und der damit verbundenen Qualifikation für den Halbfinal. Insgesamt war Kambundji die 8.-schnellste im Teilnehmerfeld. Bestzeit lief die Jamaikanerin Danielle Williams (12,40). Den Halbfinal und einen allfälligen Final bestreitet Kambundji am Montagnachmittag Schweizer Zeit (live auf SRF zwei).