Vom Schweizer Stabhochsprung-Trio schafft es nur Angelica Moser in den Final, Lea Bachmann und Pascale Stöcklin scheitern.

Stabhochsprung Frauen: Moser kämpft um Medaillen

Nur zweimal musste Angelica Moser in der Stabhochsprung-Qualifikation im Rahmen der Leichtathletik-WM in Tokio ran. Sowohl die Höhe von 4,45 m als auch die 4,60 m nahm die Europameisterin von Rom 2024 im ersten Versuch. Am Ende reichte dies locker für den Einzug in den Final am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit (live auf SRF zwei).

Die beiden anderen Schweizerinnen mussten derweil in der Qualifikation die Segel streichen. Sowohl Lea Bachmann als auch Pascale Stöcklin übersprangen lediglich die 4,45 m und scheiterten bei der 15 Zentimeter höher gelegten Latte dreimal.