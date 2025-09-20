WM-Debütantin Miryam Mazenauer verpasst im Kugelstossen den Einzug in den Final.

Kugelstossen Frauen: Mazenauer in Quali out

Für die Schweizer Kugelstösserin Miryam Mazenauer ist das WM-Abenteuer nach der Qualifikation zu Ende. Die 25-Jährige katapultierte die Kugel 16,41 Meter weit und blieb damit deutlich unter ihrer persönlichen Bestleistung von 17,55 m. Mit dieser Weite liess die Ostschweizerin von 35 Athletinnen nur zwei hinter sich, die besten 12 qualifizierten sich für den Final. «Die Leistung ist zweitrangig. Es brauchte viel Energie, um überhaupt hierher zu kommen. Ich konnte es dennoch geniessen», fasste Mazenauer, die erste Schweizer WM-Teilnehmerin in einer Wurfdisziplin seit 38 Jahren, zusammen.