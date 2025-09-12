Legende: Darf an der WM nicht an den Start Diribe Welteji. imago images/NurPhoto

Mittelstrecklerin Welteji vorläufig suspendiert

Der Internationale Sportgerichtshof (TAS) hat die äthiopische Vizeweltmeisterin Diribe Welteji kurz vor Beginn der WM in Tokio vorläufig suspendiert. Die 23-Jährige darf nicht wie geplant über 1500 m und 800 m an den Start gehen. Welteji steht im Verdacht, eine Dopingkontrolle ausserhalb des Wettkampfs ohne Angabe von Gründen verweigert zu haben. Äthiopiens Nationale Anti-Doping-Behörde hatte am 21. Mai ein Verfahren eingeleitet, die Mittelstrecklerin jedoch am 12. August freigesprochen. Daraufhin legte der Weltverband World Athletics Berufung beim TAS ein – mit Erfolg. Welteji war 2023 in Budapest hinter der kenianischen Weltrekordlerin Faith Kipyegon zu Silber über 1500 m gelaufen.

Hochspringer Barshim verpasst WM

Der dreimalige Hochsprung-Weltmeister Mutaz Essa Barshim hat seinen Start bei der am Samstag beginnenden Leichtathletik-WM in Tokio abgesagt. Der 34 Jahre alte Katarer laboriert seit April an einer Fussverletzung und verpasste nahezu die komplette Sommersaison. Barshim, mit 2,43 m Nummer zwei der «ewigen» Bestenliste, hatte 2017, 2019 und 2022 WM-Gold geholt.