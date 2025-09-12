Samstag, 13. September
- Morning Session, ab 00:25 Uhr in der SRF Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (2)
|00:30 Uhr
|35 km Gehen Männer
|00:30 Uhr
|35 km Gehen Frauen
|Vorentscheidungen
|02:00 Uhr
|
Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe A
|03:40 Uhr
|
Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe B
|03:55 Uhr
|
Kugelstossen Männer
Qualifikation
|04:10 Uhr
|
100 m Männer
Vorrunde
|04:40 Uhr
|
4x400 m Staffel Mixed
Vorläufe
- Evening Session, ab 10:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (3)
|14:10 Uhr
|Kugelstossen Männer
|14:30 Uhr
|10'000 m Frauen
|15:20 Uhr
|4x400 m Staffel Mixed
|Vorentscheidungen
|11:05 Uhr
|3000 m Steeple Männer
|11:30 Uhr
|
Weitsprung Frauen
Qualifikation
|Annik Kälin
|11:55 Uhr
|
100 m Frauen
Vorläufe
|Géraldine Frey, Salomé Kora
|12:05 Uhr
|
Stabhochsprung Männer
Qualifikation
|12:50 Uhr
|
1500 m Frauen
Vorläufe
|Lilly Nägeli, Joceline Wind
|13:35 Uhr
|100 m Männer Vorläufe