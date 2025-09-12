 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Live bei SRF Tag 1 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 1. Tag an der WM in Tokio bringt 5 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

12.09.2025, 10:18

Teilen
Annik Kälin
Legende: In der Qualifikation gefordert Annik Kälin. Keystone/AP Photo

Samstag, 13. September

  • Morning Session, ab 00:25 Uhr in der SRF Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (2)
00:30 Uhr 35 km Gehen Männer
00:30 Uhr 35 km Gehen Frauen
Vorentscheidungen
02:00 Uhr Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe A
03:40 Uhr Diskuswerfen Frauen
Qualifikation, Gruppe B
03:55 Uhr Kugelstossen Männer
Qualifikation
04:10 Uhr 100 m Männer
Vorrunde
04:40 Uhr 4x400 m Staffel Mixed
Vorläufe
  • Evening Session, ab 10:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (3)
14:10 Uhr Kugelstossen Männer
14:30 Uhr 10'000 m Frauen
15:20 Uhr 4x400 m Staffel Mixed
Vorentscheidungen
11:05 Uhr 3000 m Steeple Männer
11:30 Uhr Weitsprung Frauen
Qualifikation 		Annik Kälin
11:55 Uhr 100 m Frauen
Vorläufe 		Géraldine Frey, Salomé Kora
12:05 Uhr Stabhochsprung Männer
Qualifikation
12:50 Uhr 1500 m Frauen
Vorläufe 		Lilly Nägeli, Joceline Wind
13:35 Uhr 100 m Männer Vorläufe

Radio SRF 1, Morgengespräch, 11.09.2025, 06:45 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)