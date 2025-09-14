Montag, 15. September
- Marathon Männer, ab 00:20 Uhr in der SRF Sport App
- Morning Session, ab 01:55 Uhr in der SRF Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (1)
|00:30 Uhr
|Marathon Männer
|Vorentscheidungen
|02:00 Uhr
Hammerwerfen Männer
Qualifikation, Gruppe A
|02:05 Uhr
|Stabhochsprung Frauen Qualifikation
|Lea Bachmann, Angelica Moser, Pascale Stöcklin
|03:30 Uhr
|3000 m Steeple Frauen Vorläufe
|03:45 Uhr
|Hammerwerfen Männer Qualifikation, Gruppe B
|04:20 Uhr
|400 m Hürden Frauen Vorläufe
- Evening Session, ab 12:10 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (4)
|12:49 Uhr
|Stabhochsprung Männer
|14:00 Uhr
|Hammerwerfen Frauen
|14:55 Uhr
|3000 m Steeple Männer
|15:20 Uhr
|100 m Hürden Frauen
|ev. Ditaji Kambundji
|Vorentscheidungen
|12:35 Uhr
|400 m Hürden Männer Vorläufe
|Julien Bonvin
|12:40 Uhr
Weitsprung Männer
Qualifikation
|Simon Ehammer
|13:23 Uhr
|100 m Hürden Männer Vorläufe
|Jason Joseph
|14:06 Uhr
100 m Hürden Frauen
Halbfinal
|Ditaji Kambundji
|14:30 Uhr
|1500 m Männer Halbfinal