Live bei SRF Tag 3 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 3. Tag an der WM in Tokio bringt 5 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

14.09.2025, 16:03

Simon Ehammer
Legende: Will in der Quali die Basis legen Simon Ehammer. Keystone/Jean-Christophe Bott

Montag, 15. September

  • Marathon Männer, ab 00:20 Uhr in der SRF Sport App
  • Morning Session, ab 01:55 Uhr in der SRF Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (1)
00:30 Uhr Marathon Männer
Vorentscheidungen
02:00 Uhr Hammerwerfen Männer
Qualifikation, Gruppe A
02:05 Uhr Stabhochsprung Frauen Qualifikation Lea Bachmann, Angelica Moser, Pascale Stöcklin
03:30 Uhr 3000 m Steeple Frauen Vorläufe
03:45 Uhr Hammerwerfen Männer Qualifikation, Gruppe B
04:20 Uhr 400 m Hürden Frauen Vorläufe
  • Evening Session, ab 12:10 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
12:49 Uhr Stabhochsprung Männer
14:00 Uhr Hammerwerfen Frauen
14:55 Uhr 3000 m Steeple Männer
15:20 Uhr 100 m Hürden Frauen ev. Ditaji Kambundji
Vorentscheidungen
12:35 Uhr 400 m Hürden Männer Vorläufe Julien Bonvin
12:40 Uhr Weitsprung Männer
Qualifikation 		Simon Ehammer
13:23 Uhr 100 m Hürden Männer Vorläufe Jason Joseph
14:06 Uhr 100 m Hürden Frauen
Halbfinal 		Ditaji Kambundji
14:30 Uhr 1500 m Männer Halbfinal

SRF zwei, sportlive, 14.09.2025, 11:10 Uhr ; 

