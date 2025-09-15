Dienstag, 16. September
- Evening Session, ab 12:15 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (4)
|13:36 Uhr
|Hochsprung Männer
|14:01 Uhr
|Hammerwerfen Männer
|15:05 Uhr
|1500 m Frauen
|15:20 Uhr
|110 m Hürden Männer
|ev. Jason Joseph
|Vorentscheidungen
|12:35 Uhr
|800 m Männer Vorläufe
|Ivan Pelizza
|12:40 Uhr
|
Dreisprung Frauen
Qualifikation
|13:40 Uhr
|
110 m Hürden Männer
Halbfinal
|Jason Joseph
|14:07 Uhr
|
400 m Frauen
Halbfinal
|14:35 Uhr
|
400 m Männer
Halbfinal