 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Live bei SRF Tag 4 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 4. Tag an der WM in Tokio bringt 4 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

15.09.2025, 19:57

Teilen
Ivan Pelizza.
Legende: Steht im Vorlauf im Einsatz Ivan Pelizza. Keystone/Michael Buholzer

Dienstag, 16. September

  • Evening Session, ab 12:15 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
13:36 Uhr Hochsprung Männer
14:01 Uhr Hammerwerfen Männer
15:05 Uhr 1500 m Frauen
15:20 Uhr 110 m Hürden Männer ev. Jason Joseph
Vorentscheidungen
12:35 Uhr 800 m Männer Vorläufe Ivan Pelizza
12:40 Uhr Dreisprung Frauen
Qualifikation
13:40 Uhr 110 m Hürden Männer
Halbfinal 		Jason Joseph
14:07 Uhr 400 m Frauen
Halbfinal
14:35 Uhr 400 m Männer
Halbfinal

SRF zwei, sportlive, 15.09.2025, 12:10 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)