-
Tag 5 an der Leichtathletik-WM – das Programm
Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 5. Tag an der WM in Tokio bringt 4 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.
Mittwoch, 17. September
- Evening Session, ab 11:45 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|
ZEIT
|
DISZIPLIN
|
SCHWEIZER STARTER/INNEN
|
Entscheidungen (4)
|
|
|
12:25 Uhr
|
Stabhochsprung Frauen
|
Angelica Moser
|
13:49 Uhr
|
Weitsprung Männer
|
Simon Ehammer
|
14:57 Uhr
|
3000 m Steeple Frauen
|
|
15:20 Uhr
|
1500 m Männer
|
|
Vorentscheidungen
|
|
|
12:05 Uhr
|
Dreisprung Männer Qualifikation
|
|
12:10 Uhr
|
Speerwerfen Männer Qualifikation Gruppe A
|
|
12:30 Uhr
|
200 m Frauen Vorläufe
|
Léonie Pointet
|
13:15 Uhr
|
200 m Männer Vorläufe
|
Timothé Mumenthaler, William Reais
|
13:45 Uhr
|
Speerwerfen Männer Qualifikation Gruppe B
|
Simon Wieland
|
14:03 Uhr
|
400 m Hürden Frauen Halbfinal
|
|
14:30 Uhr
|
400 m Hürden Männer Halbfinal
|
