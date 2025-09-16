 Zum Inhalt springen

Live bei SRF Tag 5 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 5. Tag an der WM in Tokio bringt 4 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

16.09.2025, 16:15

Mann sprintet bei Leichtathletikveranstaltung im lilafarbenen Trikot.
Legende: Will auch an der WM überzeugen William Reais. Keystone/Martial Trezzini

Mittwoch, 17. September

  • Evening Session, ab 11:45 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
12:25 Uhr Stabhochsprung Frauen Angelica Moser
13:49 Uhr Weitsprung Männer Simon Ehammer
14:57 Uhr 3000 m Steeple Frauen
15:20 Uhr 1500 m Männer
Vorentscheidungen
12:05 Uhr Dreisprung Männer Qualifikation
12:10 Uhr Speerwerfen Männer Qualifikation Gruppe A
12:30 Uhr 200 m Frauen Vorläufe Léonie Pointet
13:15 Uhr 200 m Männer Vorläufe Timothé Mumenthaler, William Reais
13:45 Uhr Speerwerfen Männer Qualifikation Gruppe B Simon Wieland
14:03 Uhr 400 m Hürden Frauen Halbfinal
14:30 Uhr 400 m Hürden Männer Halbfinal

SRF zwei, sportlive, 16.09.2025, 12:15 Uhr ; 

