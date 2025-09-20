Inhalt
Live bei SRF
-
Tag 9 an der Leichtathletik-WM – das Programm
Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 9. Tag an der WM in Tokio bringt 9 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.
Sonntag, 21. September
- Morning Session, ab 01:25 Uhr im Livestream in der Sport App
|
ZEIT
|
DISZIPLIN
|
SCHWEIZER STARTER/INNEN
|
Vorentscheidungen
|
|
|
02:05 Uhr
|
Zehnkampf Männer: 110 m Hürden
|
|
02:55 Uhr
|
Zehnkampf Männer: Diskuswerfen Gruppe A
|
|
04:05 Uhr
|
Zehnkampf Männer: Diskuswerfen Gruppe B
|
|
04:35 Uhr
|
Zehnkampf Männer: Stabhochsprung Gruppe A
|
|
05:20
|
Zehnkampf Männer: Stabhochsprung Gruppe B
|
- Evening Session, ab 10:30 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|
ZEIT
|
DISZIPLIN
|
SCHWEIZER STARTER/INNEN
|
Entscheidungen (9)
|
|
|
12:30 Uhr
|
Hochsprung Frauen
|
|
12:35 Uhr
|
800 m Frauen
|
Audrey Werro
|
12:47 Uhr
|
5000 m Männer
|
|
13:10 Uhr
|
Diskuswerfen Männer
|
|
13:20 Uhr
|
4x400 m Staffel Männer
|
|
13:35 Uhr
|
4x400 m Staffel Frauen
|
|
13:49 Uhr
|
Zehnkampf Männer: 1500 m
|
|
14:06 Uhr
|
4x100 m Staffel Frauen
|
|
14:20 Uhr
|
4x100 m Staffel Männer
|
SRF zwei, sportlive, 20.09.2025, 12:40 Uhr
;
SRF