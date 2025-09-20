 Zum Inhalt springen

Live bei SRF Tag 9 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 9. Tag an der WM in Tokio bringt 9 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

20.09.2025, 16:32

Läuferinnen sprinten auf der Rennbahn während eines Leichtathletikwettbewerbs.
Legende: Aus Schweizer Sicht im Fokus Audrey Werro (r.). KEYSTONE/Michael Buholzer

Sonntag, 21. September

  • Morning Session, ab 01:25 Uhr im Livestream in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Vorentscheidungen
02:05 Uhr Zehnkampf Männer: 110 m Hürden
02:55 Uhr Zehnkampf Männer: Diskuswerfen Gruppe A
04:05 Uhr Zehnkampf Männer: Diskuswerfen Gruppe B
04:35 Uhr Zehnkampf Männer: Stabhochsprung Gruppe A
05:20 Zehnkampf Männer: Stabhochsprung Gruppe B
  • Evening Session, ab 10:30 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (9)
12:30 Uhr Hochsprung Frauen
12:35 Uhr 800 m Frauen Audrey Werro
12:47 Uhr 5000 m Männer
13:10 Uhr Diskuswerfen Männer
13:20 Uhr 4x400 m Staffel Männer
13:35 Uhr 4x400 m Staffel Frauen
13:49 Uhr Zehnkampf Männer: 1500 m
14:06 Uhr 4x100 m Staffel Frauen
14:20 Uhr 4x100 m Staffel Männer

SRF zwei, sportlive, 20.09.2025, 12:40 Uhr ; 

