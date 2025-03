Stabhochspringerin Moser holt Bronze an der Hallen-WM

Angelica Moser holt an der Hallen-WM in Nanjing (CHN) die Bronzemedaille im Stabhochsprung.

Die Zürcherin überspringt 4,70 m, scheitert dann aber drei Mal an 4,75 m.

Es ist die erste Schweizer Medaille an der diesjährigen Hallen-WM.

Nach dem Titel an der Hallen-EM vor zwei Wochen und in Abwesenheit des gesamten Olympia-Podests von Paris war die Stabhochspringerin Angelica Moser an den Indoor-Weltmeisterschaften im chinesischen Nanjing als heisse Medaillenkandidatin angetreten. Und dieser Rolle wurde die Zürcherin gerecht.

Moser übersprang nach Startschwierigkeiten in den Wettkampf 4,60 m und 4,70 m gleich im ersten Versuch und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Zu mehr reichte es der 27-Jährigen aber nicht. Auf 4,75 m scheiterte sie anschliessend dreimal.

Zur Weltmeisterin krönte sich die Französin Marie-Julie Bonnin, die als einzige Athletin 4,75 m übersprang und damit einen Landesrekord aufstellte. Silber holte Tina Sutej. Die Slowenin scheiterte zwar an derselben Höhe wie Moser, leistete sich insgesamt aber weniger Fehlversuche als die Schweizerin und klassierte sich deshalb auf dem 2. Rang.

Legende: Holt an der Hallen-WM Bronze Stabhochspringerin Angelica Moser. Reuters/Action Images

Starthöhe wird zur Zitterpartie

Nach Edelmetall hatte es für Moser zu Beginn des Wettkampfs nicht ausgesehen. Der Start verlief für die Zürcherin nämlich ziemlich holprig. Bei ihrer Einstiegshöhe von 4,45 m scheiterte sie zunächst zweimal. Erst unter höchstmöglichem Druck, beim 3. Versuch, schaffte sie es über die Latte – und gewann dadurch sichtlich an Sicherheit. Die Latte sollte nämlich erst bei 4,75 m das nächste Mal fallen.

Hallen-WM in Nanjing (CHN)