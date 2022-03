Legende: Tritt als Hallen-Europameisterin an Stabhochspringerin Angelica Moser. Keystone

Hallen-WM: Je 5 Frauen und Männer selektioniert

Die Selektionskommission von Swiss Athletics hat je 5 Frauen und Männer für die Hallen-WM aufgeboten. Der Höhepunkt der Hallensaison steht zwischen dem 18. und 20. März in Serbien auf dem Programm. Mit dem Mehrkämpfer Simon Ehammer, dem 3000-m-Läufer Jonas Raess und der Hürdensprinterin Ditaji Kambundji figurieren drei Athletinnen und Athleten im Team, die in dieser Saison mit Schweizer Rekorden geglänzt haben. Mit 60-m-Sprinterin Mujinga Kambundji ist die Bronzemedaillengewinnerin von 2018 mit von der Partie, mit Stabhochspringerin Angelica Moser eine aktuelle Hallen-Europameisterin.

Das Schweizer Team an der Hallen-WM Box aufklappen Box zuklappen Männer. 3000 m: Jonas Raess (LC Regensdorf). – 60 m Hürden: Finley Gaio (SC Liestal), Jason Joseph (LC Therwil). – Siebenkampf: Simon Ehammer (TV Teufen), Andri Oberholzer (Amriswil-Athletics). Frauen. 60 m: Géraldine Frey (LK Zug), Mujinga Kambundji (ST Bern). – 60 m Hürden: Ditaji Kambundji (ST Bern), Noemi Zbären (SK Langnau). – Stab: Angelica Moser (LC Zürich).

Marathon: Wanders' Marathon-Premiere in Paris

Strassenläufer Julien Wanders hat sich für die Marathon-Premiere Paris ausgesucht. Der Europarekordhalter im Halbmarathon und über 10 km auf der Strasse startet am 3. April erstmals über die 42,195 km. Der 25-jährige Genfer lebt in Kenia und hat in den letzten Jahren auf der Bahn die Grundschnelligkeit verbessert. Über 10'000 m nahm er an Olympia in Tokio und der WM 2019 in Doha teil. Ende Februar hatte Wanders beim Halbmarathon in Neapel in 1:00:28 Stunden überzeugt.