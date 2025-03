Legende: Tritt in China nicht an Jason Joseph. Keystone/Michael Buholzer

Joseph verzichtet auf Start

Jason Joseph reist von der Hallen-WM in Nanjing ohne Einsatz ab. Der Schweizer Rekordhalter über 60 m Hürden leidet an einer muskulären Verhärtung im Oberschenkel. Der Startverzicht erfolgte primär mit Blick auf die Freiluftsaison. Der Basler will kein Risiko eingehen, nachdem sich in China die Beschwerden verschlimmert hatten. Joseph setzt sich für den Sommer nach einer Hallensaison mit Hochs und Tiefs hohe Ziele. Einerseits kam er im Winter nahe an seine Bestleistungen auf Weltklasse-Niveau heran, andererseits schied er jüngst an der Hallen-EM in Apeldoorn in den Halbfinals sang- und klanglos aus.