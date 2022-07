Legende: Nächster Halt: Eugene Vor dem Wettlauf um die 100-Meter-Finals muss Ferdinand Omanyala den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen. Imago/Hartmut Bösener

Grünes Licht für Omanyala

Afrikas Topsprinter Ferdinand Omanyala kann nach Problemen mit dem Visum doch noch zur Leichtathletik-WM in Eugene reisen. «Auf zum nächsten Flug nach Oregon. Ich bin mir sicher, dass ich antreten werde. Vielen Dank für eure Unterstützung und Gebete», twitterte der 26-jährige Kenianer. Omanyala ist mit 9,85 Sekunden über 100 Meter der drittschnellste Sprinter in diesem Jahr. Er hatte lange auf sein Visum in die USA warten müssen, praktisch in letzter Sekunde bekam er es doch noch. Jetzt muss er noch rechtzeitig in Eugene eintreffen. Die Vorläufe über 100 Meter finden bereits in der Nacht auf Samstag statt.

WM 2025 nach Tokio vergeben

Die Leichtathletik-WM wird 2025 in Tokio ausgetragen und kehrt damit 34 Jahre nach der legendären Ausgabe von 1991 in Japans Hauptstadt zurück. Dies gab der Leichtathletik-Weltverband World Athletics nach seinem Council-Meeting vor der am Freitag beginnenden WM in Eugene bekannt. Weitere Kandidaten waren Kenia und Singapur. Tokio hatte die WM 1991 ausgerichtet, in Erinnerung blieb dabei vor allem der bis heute gültige Weitsprung-Weltrekord von Mike Powell (8,95) im legendären Duell mit Carl Lewis.