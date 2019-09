Legende: Fussverletzung Genzebe Dibaba kann nicht nach Doha reisen. Reuters

Dibaba nicht an der WM

Die Leichtathletik-WM in Doha geht ohne Genzebe Dibaba über die Bühne. Die Weltrekordhalterin über 1500 m leidet an einer Verletzung am rechten Fuss, die sie sich beim Diamond-League Meeting in Zürich Ende August zugezogen hat. Die Äthioperin wäre an der WM eine Medaillenkandidatin gewesen. 2015 holte Dibaba über 1500 m WM-Gold und ist seit Juli 2015 zudem Weltrekordhalterin.