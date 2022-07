Legende: Dummer Fehler Yulimar Rojas IMAGO/PanoramiC

Yulimar Rojas ist der Start im Weitsprung an der WM in Eugene (USA) verweigert worden. Die 26-jährige Venezolanerin erfüllte Anfang Juni mit 6,93 m zwar vermeintlich die WM-Limite, World Athletics anerkennt die Leistung aber nicht an.

Grund: Rojas, die vom Dreisprung herkommt, sprang in Schuhen mit zu dicker Sohle. Im Dreisprung sind Sohlen von bis zu 25 mm Dicke erlaubt, im Weitsprung aber nur 20 mm. Rojas hätte in Eugene doppelt an den Start gehen wollen, nun muss sie sich auf ihre Spezialdisziplin konzentrieren, wo sie Olympiasiegerin und Weltrekordlerin ist.

Dann fehlte ein Zentimeter

Doppeltes Pech: Bei ihrer zweitbesten Weitsprung-Leistung des Jahres von 6,81 m fehlte Rojas 1 cm zur Norm. Weitere Sprünge konnte sie wegen einer Verletzung nicht mehr bestreiten.

«Wir verstehen die Enttäuschung bei Frau Rojas und ihren vielen Fans», teilte World Athletics mit. «Aber wir freuen uns auf ihren Start im Dreisprung.»