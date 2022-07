Die Bündnerin stellt an der WM in Eugene eine neue Schweizer Bestmarke auf und beendet den Wettkampf auf Platz 6.

Annik Kälins WM-Premiere ist vollends geglückt. Die 22-jährige Bündnerin beendete den Siebenkampf nicht nur auf dem hervorragenden 6. Schlussrang, sondern stellte gleichzeitig auch einen neuen Schweizer Rekord auf.

Sie verbesserte ihre Bestmarke von Anfang Mai in Grosseto um 66 Zähler auf 6464 Punkte. Mitverantwortlich dafür war auch der abschliessende 800-m-Lauf, in dem Kälin in 2:17,49 Sekunden nochmals mit einer persönlichen Saison-Bestleistung überzeugen konnte.

Bei Halbzeit auf Zwischenrang 8

In den zweiten Teil des Wettkampfs war Kälin am Montagvormittag auf Zwischenrang 8 liegend gestartet. Dank einem starken Weitsprung – mit 6,56 m belegte sie hinter der späteren belgischen Siegerin Nafissatou Thiam den 2. Platz – gefolgt von einem soliden Speerwurf verbesserte sie sich zwischenzeitlich bis auf Platz 5.

In der Endabrechnung fehlten Kälin 95 Punkte auf diesen 5. Platz. Dies, weil die Belgierin Noor Vidts über die 800 m als Dritte – die Schweizerin belegte Rang 9 – mehr als 100 Zähler mehr einstrich und die Bündnerin so noch überholte.

02:57 Video Kälin: «Ich war relativ gelassen und habe mich extrem gefreut» Aus Sport-Clip vom 19.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Auch an der Spitze jubelte eine Belgierin. Thiam wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich mit dem Total von 6947 Punkten die Goldmedaille. Silber ging an die Niederländerin Anouk Vetter (6867), Bronze sicherte sich die Amerikanerin Anna Hall (6755).

Für die 27-jährige Thiam ist es das zweite WM-Gold nach London 2017. In Doha hatte sie hinter Katarina Johnson-Thompson/GBR Silber gewonnen. Die britische Titelverteidigerin beendete den Wettkampf in Eugene auf dem 8. Platz.