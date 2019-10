«Für mich war es einfach normal, nach der Schule nach Hause zu kommen und in denselben Kleidern noch ein paar Sprünge zu machen», erzählt Armand Duplantis. Der erst 19-jährige Schwede ist der Shootingstar im Stabhochsprung.

Im Vorjahr sicherte sich Duplantis mit übersprungenen 6,05 m EM-Gold. Keine Frage, was trotz starker Konkurrenz an der WM in Doha das Ziel ist. Denn Duplantis sagt ganz selbstbewusst: «Ich will der beste Stabhochspringer werden, den es je gegeben hat.»