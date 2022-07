Die Schweizer Sprintstaffel geht an der WM in Eugene in den Halbfinals am Freitagabend ein kleines Risiko ein. Nachdem sie bei ihren bisherigen Einzel-Starts über 100 m und 200 m jeweils den Final erreichen konnte und insgesamt 6 Rennen bestritten hat, erhält Mujinga Kambundji eine Ruhepause. Im Team von Adrian Rothenbühler werden Géraldine Frey, Sarah Atcho, Salomé Kora und Ajla Del Ponte starten.

In einem allfälligen Final dürfte dann wieder auf Kambundji zurückgegriffen werden. Die Schweizer Frauen-Staffel hat in Eugene eine Medaille als Ziel: An den letzten 3 Grossanlässen wurde sie jeweils unglückliche 4.

01:46 Video Rothenbühler: «Es war ein sehr strenges Programm für Mujinga» Aus Sport-Clip vom 21.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

In der Staffel über 4x400 m entschied sich Trainer Peter Haas für die Formation Silke Lemmens, Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger. Nicht dabei ist damit Sarah King, die als gebürtige Amerikanerin in Eugene ein Heimspiel gehabt hätte.