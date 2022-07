Ryan Crouser holt an der WM in Eugene im Kugelstossen seinen ersten WM-Titel.

Joshua Cheptegei aus Uganda verteidigt seinen Titel über 10'000 m.

Tamirat Tola aus Äthiopien gewinnt den Marathon in WM-Rekordzeit.

Im Hammerwerfen der Frauen setzt sich die Amerikanerin Brooke Andersen überlegen durch.

Ryan Crouser hat den ersten WM-Titel seiner glanzvollen Karriere gewonnen. Mit einer Weite von 22,94 m konnte der Olympiasieger von 2016 und 2021 in einem spannenden Final der Kugelstösser seine US-Konkurrenten in Schach halten. Der zweifache Weltmeister Joe Kovacs kam 22,89 m weit und holte Silber. Im vorletzten Versuch hatte Kovacs die Führung übernommen. Crouser vermochte aber zu reagieren und überflügelte seinen ärgsten Konkurrenten noch einmal um 5 Zentimeter.

Bronze ging an Josh Awotunde (22,29 m), der nach dem «Medal Sweep» am Sonntag über 100 m den nächsten US-amerikanischen Dreifachsieg perfekt machte.

Legende: Stammt selbst aus dem Bundesstaat Oregon Ryan Crouser hatte in Eugene ein Heimspiel. imago images/Chai v.d. Laage

Cheptegei Weltmeister über 10'000 m

Titelverteidiger und Weltrekordler Joshua Cheptegei aus Uganda hat Gold über 10'000 m geholt. In einem lange Zeit taktisch geprägten Rennen setzte sich der 25-Jährige in 27:27,43 Minuten nach einem packenden Schlussspurt vor Stanley Mburu aus Kenia (27:27,90) durch. Bronze ging an Cheptegeis Landsmann Jacob Kiplimo (27:27,97).

Olympiasieger Selemon Barega aus Äthiopien wurde überraschend nur Fünfter. Die Äthiopier sind mit 9 Titeln, je vier davon durch Haile Gebrselassie und Kenenisa Bekele, Rekordsieger über diese Strecke bei Weltmeisterschaften, gewannen aber zuletzt vor 11 Jahren. Kenias letzter Triumph über die 25 Stadionrunden liegt sogar 21 Jahre zurück.

01:00 Video Der Zieleinlauf beim 10'000-m-Rennen der Männer Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Tola siegt im Marathon

In Abwesenheit von Marathon-Dominator Eliud Kipchoge aus Kenia feierte Tamirat Tola in Eugene seinen bisher grössten Erfolg. In 2:05:36 Stunden entschied der Äthiopier den WM-Marathon 1:08 Minuten vor seinem Landsmann Mosinet Geremew für sich. Damit realisierte er einen neuen WM-Rekord. Der Belgier Bashir Abdi sicherte sich die Bronzemedaille.

Tola hatte zuvor an der WM 2017 in London Marathon-Silber geholt. An den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war er über 10'000 m Dritter geworden.

Titelverteidiger Lelisa Desisa (ETH) gab kurz vor der 30-km-Marke auf. Der Kenianer Geoffrey Kamworor kam als bester Läufer der grossen Marathon-Nation auf Platz 5 (2:07:14).

00:43 Video Der Zieleinlauf von Tola Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Andersen feiert Heimsieg im Hammerwerfen

Wie im Marathon fehlte auch im Hammerwerfen der Frauen mit Anita Wlodarczyk die grosse Favoritin. Die dreifache Olympiasiegerin aus Polen musste ihre Teilnahme in Eugene absagen, nachdem sie sich beim Stellen eines Autodiebes verletzt hatte. Wlodarczyks Absenz nutzte Brooke Andersen. Die Amerikanerin sicherte sich mit einem Wurf auf 78,96 m die Goldmedaille. Sie verwies Camryn Rogers (CAN/75,52) und Janee Kassanavoid (USA/74,86) deutlich auf die weiteren Podestplätze.